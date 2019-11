’Slechts 1 op 23 huizen betaalbaar voor Jan Modaal’

Dat blijkt uit onderzoek van De Hypotheker.

De hypotheekadviseurs gaan uit van een inkomen van €32.700 en geen verdere schulden of verplichtingen. Dan is €150.000 ongeveer de maximale hypotheek die je kunt krijgen.

Een modaal inkomen is ongeveer €37.000 in 2019.

Starters

In de provincie Utrecht valt slechts 1,1% van de huizen in deze prijsklasse, in Noord-Brabant 1,6%. In Groningen (18,7%) en Zeeland (10,6%) maakt de starter met een kleine beurs de meeste kans.

Het aanbod voor huizenkopers met dit budget verschraalt in rap tempo. In Rotterdam konden zij in november 2018 nog 14% van de huizen betalen, in november van dit jaar 6,4%. In Utrecht was het vorig jaar nog 13%, nu niet meer dan 1,6%.

Tweeverdieners

Tweeverdieners die samen €62.500 verdienen, kunnen een hypotheek tot ongeveer €300.000 krijgen. Daarmee kunnen zij op dit moment 38% van de te koop staande huizen betalen.

In Noord-Holland is echter maar een kwart van de huizen goedkoper dan drie ton, in Utrecht zelfs maar 21%. In Amsterdam kost slechts 17% van de huizen die te koop staan €300.000 of minder.

