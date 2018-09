Onverwachte krimp van Griekse economie

Het Grieks bruto binnenlands product (bbp) viel in de laatste maanden van 2016 met 0,4 procent terug ten opzichte van de voorgaande periode. Economen hadden juist gerekend op een toename van diezelfde omvang. In het derde kwartaal was nog sprake van een groei van 0,9 procent. Over heel 2017 is de Griekse economie 0,3 procent groter geworden.

De tegenvallende cijfers komen voor de Griekse regering op een slecht moment. Het land is weer in discussies verwikkeld met onder meer de overige eurolanden over maatregelen om het overheidstekort verder terug te dringen. Dat is nodig wil het land in aanmerking komen voor nog meer financiële steun.