Just Eat Takeaway verkoopt aandeel in iFood

Met de verkoop vult het management een belofte in dat het bedrijfsonderdelen wil verkopen om cash te genereren. Tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers begin augustus, herhaalde JET deze ambitie nogmaals. Wat de deelneming in iFood in Brazilië betreft, is dit nu ingevuld. Het veelbesproken Amerikaanse Grubhub staat nog steeds in de etalage.

„Wij blijven actief op zoek naar gehele of gedeeltelijke verkoop van Grubhub”, aldus bestuursvoorzitter Jitse Groen en commercieel directeur Brent Wissink in een verklaring. „Of het zover komt, met welke partij en wanneer is nu nog onzeker.”

Aandeelhoudersvergadering

De verkoop van iFood moet nog door de aandeelhouders worden goedgekeurd. Hiervoor organiseert JET in het vierde kwartaal van 2022 een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Dan kunnen aandeelhouders hierover stemmen. Uiterlijk 17 februari 2023 moet de verkoop zijn bekrachtigd. Mocht dat niet lukken, dan betaalt JET aan Prosus een bedrag van €35 miljoen.

Zover zal het niet komen, als het aan het bestuur en de commissarissen van de maaltijdbezorgmultinational ligt. „Wij geloven dat deze verkoop in het belang is van het bedrijf en haar aandeelhouders”, zeggen zij in een verklaring die aandeelhouders adviseert om voor de verkoop te stemmen.

Het transactiebedrag van €1,8 miljard ligt iets onder de €2 miljard waarop sommige analisten de waarde van iFood inschatten. Een eerder bod van €2,3 miljard werd door JET nog afgeslagen, waardoor de maaltijdbezorger nu akkoord moet gaan met een lagere prijs. Volgens een recente analyse van de Vereniging voor Effectenbezitters (VEB) is de verkoop noodzakelijk omdat JET haar totale schuldenlast van €2,4 miljard moet gaan aflossen. Omdat er bij de maaltijdbezorger nog steeds meer geld uitgaat, dan dat er binnenkomt, is het geld hard nodig om schulden af te lossen.

Zwarte cijfers

Daarnaast stelt de VEB dat Just Eat Takeaway zo snel mogelijk zwarte cijfers moet schrijven, om aan haar aflossingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen. Als JET daarin slaagt, kan het ook nieuwe kredieten opnemen, mocht dat nodig zijn.

„Wij blijven ons richten op het verbeteren van onze winstgevendheid en op het gedisciplineerd inzetten van kapitaal”, aldus JET dat verklaart dat de opbrengst van de verkoop de kaspositie versterkt en ertoe bijdraagt dat er aan de betalingsverplichtingen aan schuldeisers kan worden voldaan. Ook herhaalt JET de verwachting dat de brutowinst minus kosten (ebitda) in 2023 positief zal zijn.

Na opening van de beurs koerste het aandeel Just Eat Takeaway ruim een kwart hoger.