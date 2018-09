Arcelor-topman: EU te duur door CO2-taks 

Concurrenten uit het buitenland werken vaak zonder een belasting op CO2, of met een veel lagere heffing. Zij duiken daardoor standaard onder de prijzen van Europese industriebedrijven. Dat krijgt komende jaren een desastreuze uitwerking.

Die noodbel luidt Lakshmi Mittal, topman van het conglomeraat ArcelorMittal, het grootste staalbedrijf ter wereld.

Nederland werkt in Europa met een emissiesysteem. Prijzen in het handelssysteem met rechten op CO2-uitstoot lopen volgens de nieuwe plannen op. Dat heeft tot doel productie van vervuilende producten afremmen. Prijzen voor stikstofheffing zijn afgelopen jaren onder de €10 per ton gezakt.

Deze week presenteert het Europees Parlement voorstellen om de opwarming te beperken, wat tot hogere tarieven zou leiden voor bedrijven in de lidstaten.

Onderspit delven

Volgens Mittal kunnen de voorstellen voor de nieuwe koolstofheffing voor staalbedrijven zoals de zijne oplopen tot €10 per ton. Volgens Mittal, in een opiniestuk in de Financial Times, zullen Europese bedrijven het onderspit gaan delven.

De Europese Commissie is tegen: nieuwe importheffingen zouden - met de handelsbeperkingen die de VS willen opleggen - een verkeerd signaal naar de rest van de wereld geven.

Forse prijsstijging

Met het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te voorkomen moeten landen de uitstoot van hun broeikasgassen tegen 2050 met 80 tot 95% terugbrengen. Daarvoor zijn een CO2-taks of koolstofheffing het meest genoemd, omdat die het gebruik van fossiele brandstoffen het snelst terugdringen.

Een koolstofheffing kan volgens Belgische berekeningen de dieselprijs met 10% doen stijgen en de aardgasprijs met 12%.

