Schapenwol weer geliefd

,,Wol is een luxe product. Nu mensen meer inkomen krijgen, willen ze betere kwaliteit", aldus Peter Small, schaapherder met zesduizend exemplaren in het Australische Victoria tegen de Financial Times.

Analisten zien aan de grote binnengekomen orders dat de prijs verder zal gaan stijgen. Sinds de wolexplosie in 1951 zijn tarieven niet meer zo snel gestegen, zo herinnert Small zich.

De zeventig miljoen Australische schapen zijn goed topproductie, boeren zoals Small proberen er volgens de FT meteen het beste van te maken nu de vraag aantrekt.

Wolrevolutie

Na de jaren vijftig kwamen de goedkopere synthetische stoffen op de markt. De Australische wolsector zakte daarop ineen, net als in Nederland. De Australische kudde halveerde.

Diezelfde Australische schapen bleven toch van belang omdat ze 70% van de totale wolvoorraad leveren. De Chinese markt is goed voor twee derde van de huidige vraag; iets meer aankopen zorgen al voor betere prijzen bij de schapenboer.

Victoria Beckham

De schapenboeren zijn bovendien bezig met veel promotie van het eindproduct.

Dat modeicoon Victoria Beckham de wol aanprijst en Parijse modeshows wol prominent op de catwalk gebruiken helpt enigszins. De groei zit voorlopig alleen in de zeer verfijnde wol.