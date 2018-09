‘Wall Street neemt AEX op sleeptouw’

37% van de ruim zeshonderd respondenten toont zich vooral optimistisch vanwege de hoop op spoedige belastingverlagingen in de VS. Nog eens 17% denkt dat beleggers sowieso weer vertrouwen krijgen in Donald Trump.

Daar staat tegenover dat 37% verwacht dat de hernieuwde vreugde over Trump van korte duur zal zijn. De president heeft dan weliswaar allerlei plannen om de economie een impuls te geven, maar zijn protectionistische houding baart zorgen.

9% is voorzichtig vanuit de gedachte dat de belastingplannen van Trump op de lange baan geschoven worden. Hij moet het Congres immers achter zich krijgen en lang niet alle leden zitten op een sterke stijging van het begrotingstekort te wachten.