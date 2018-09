Internationale mindset

De kernactiviteiten van Santander Consumer Finance Benelux zijn consumentenfinancieringen die aangeboden worden via point-of-sale partners binnen de automotive en retail kanalen. Eggermont: “We hebben een sterke samenwerking ontwikkeld met een aantal van de meest relevante automerken en de grootste retailketens in Nederland. Als consumenten een aankoop doen bij een van onze partners bieden we hen op maat gemaakte financiële oplossingen.”

Het bedrijf biedt ook financiële diensten via direct- to-consumer kanalen zoals internet. Eggermont: “Digitalisering is een van onze belangrijkste pijlers en een intrinsiek onderdeel van onze groeistrategie. Het heeft belangrijke nieuwe mogelijkheden geopend voor ons om klanten te bereiken door het aanbieden van persoonlijke leningen, en financieringsoplossingen voor de online aankoop van goederen.”

Lokaal en globaal

Bijzonder aan het bedrijf is volgens Eggermont dat het lokaal en globaal tegelijk is. “Op ons kantoor in Utrecht werken 250 mensen; in België 100. Dat betekent korte lijnen en de dynamiek van een kleinere organisatie. Functies zijn breder, de onderlinge betrokkenheid is groot en je bent als werknemer meer zichtbaar.”

Eggermont vervolgt: “Tegelijkertijd zijn we onderdeel van een van de grootste internationale financiele groepen. We willen mensen en bedrijven helpen floreren door middel van verantwoorde consumentenleningen, de beste klantenservice en de beste ondersteuning aan onze partners, op een manier die Simple, Personal en Fair is.”

Best practices

“Alles wat ik in mijn eerste jaar bij Santander deed, had ik al eens gedaan, maar nog nooit in 1 jaar,” vervolgt Eggermont. “We voegen het gevoel van een lokaal bedrijf samen met de hoogste kwaliteitsnormen en best practices van onze aandeelhouder. In Nederland besteden we veel tijd aan het plannen, structureren en maken van stappenplannen. Banco Santander heeft een meer directe, actie-georiënteerde mindset. Beide aanpakken hebben hun voordelen, zodat we het beste van twee werelden combineren. En altijd gedreven door ons gemeenschappelijke doel om mensen en bedrijven te helpen floreren.”

Engels

Het mooie aan een internationaal karakter is volgens Eggermont dat je bij het bedrijf goed met Engels uit de voeten kunt. “Ook mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, kunnen voor ons werken. In projecten en in de boardroom is de voertaal Engels. We hebben hier wel 15 nationaliteiten rondlopen. Als medewerker heb je hier dagelijks met verschillende culturen te maken, wat leermogelijkheden en inzicht geeft in de verschillende manieren van werken. De mix van culturen houdt je scherp en is een continue leerproces. Een ander groot voordeel van het werken hier is dat deel uitmaken van een internationale groep ook interessante mogelijkheden biedt om in het buitenland te werken.”

