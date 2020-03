Ⓒ REUTERS

Amsterdam - De prijs van iPhones is de afgelopen weken flink gestegen in Nederland, nu de aanvoer van toestellen uit de fabrieken in China stokt. Dat meldt prijsvergelijker Telefoon.nl na onderzoek onder een aantal grote verkopers van smartphones in Nederland. Gemiddeld zijn iPhones zo’n 5,4% duurder dan begin dit jaar.