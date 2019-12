FNV voert actie voor minder werkdruk PostNL

„We willen aandacht vragen voor de werkdruk. Gratis verzenden bestaat niet, de kosten zitten aan de handjes”, zegt FNV bestuurder Etienne Haneveld in een reactie. Bij PostNL gaan momenteel gemiddeld 1,5 miljoen pakketjes per dag door de 25 sorteercentra in Nederland. FNV gebruikt de drukke tijd om hun acties kracht bij te zetten, die al bijna een jaar voortduren.

PostNL heeft onlangs een prijsstijging aangekondigd voor de pakketjes. Het bedrijf heeft net €130 miljoen uitgegeven om postrivaal Sandd in te lijven. Volgens FNV is dat nog geen garantie voor inzet van meer personeel of hogere salarissen. „De strijd met de klant gaat om de prijs. PostNL moet in dat spel mee, anders wijken grote klanten wellicht uit. Daarbij staat PostNL onder druk van aandeelhouders om het resultaat omhoog te krijgen”, zegt Haneveld. Om de overname van Sandd te kunnen betalen wordt er de komende tijd geen dividend uitgekeerd.