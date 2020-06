Microsoft gaat Apple achterna met $1500 miljard beurswaarde

De koers van Microsoft steeg vlak na de start 1,5% naar $197,91. Met de nieuwe vooruitgang werd de grens van $1500 miljard opwaarts doorbroken.

Ruim een jaar geleden ging het Amerikaanse bedrijf nog voor de eerste keer over de horde van $1000 miljard heen. Microsoft heeft in de voorbije maanden een krachtige herstelbeweging ingezet na de beperkte coronacrash. Sinds begin van dit jaar is het techaandeel al ruim 20% in waarde gestegen.

Beleggers zagen al snel weer brood in het techaandeel, doordat bedrijven in een versneld tempo in de cloud zijn gaan werken vanwege de beperkende coronamaatregelen.

Bekijk ook: Microsoft profiteert van thuiswerk en leren op afstand

De grote animo bij veel thuiswerkers om Microsoft Teams te gebruiken als videodienst om te vergaderen, heeft het Amerikaanse bedrijf ook geen windeieren gelegd.

Sterk in cloud

Jos Versteeg, analist bij InsingerGillissen, is niet verrast door de voorspoedige gang van zaken bij de Amerikaanse techreus. Hij wijst er op dat Microsoft vooral goed gepositioneerd is in cloudcomputing, waardoor de lichten nog meer op groen zijn gezet voor dit onderdeel.

Versteeg: „Een ander voordeel dat Microsoft nauwelijks last heeft van onderzoeken naar monopolieposities, zoals Google en Amazon. Verder profiteren alle techbedrijven van de zeer lage rentestanden.”

Terwijl veel ondernemingen in het tweede kwartaal hard geraakt zijn door de gevolgen van de corona crisis, lijkt Microsoft redelijk ongeschonden door de moeilijke coronamaanden te zijn gekomen.

Versteeg houdt er zelfs rekening mee dat het Amerikaanse techbedrijf in het voorbije kwartaal beter heeft gepresteerd dan in diezelfde periode vorig jaar. Ondanks de aanhoudende opmars is er volgens Versteeg nog geen reden voor hoogtevrees. „We blijven positief over het aandeel. De huidige topman Satya Nadella heeft in de afgelopen jaren heel slim gespeeld door te benadrukken om het samen te gaan doen.”

Viruszoeker

Bekijk ook: Bill Gates zet al zijn miljarden in voor coronastrijd

Opvallend is verder dat de voormalige topman en oprichter van Microsoft, Bill Gates, nadrukkelijk in de schijnwerpers is gekomen bij de zoektocht naar een virus. Via zijn Bill & Melinda Gates Foundation heeft hij miljarden beschikbaar gesteld voor de bouw van fabrieken om een werkend vaccins op grote schaal te produceren.