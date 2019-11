Economie VS koelt minder af dan gevreesd

De Amerikaanse economie ging in het voorbije kwartaal 1,9% vooruit. Economen hadden een plus van 1,6% voorzien. In het tweede kwartaal was er nog een groei van 2%.

De economie in de VS ondervindt tegenwind van de handelsspanningen met China en de afkoelende wereldeconomie. De aanhoudende koopbereiheid bij consumenten in de VS houdt de economische vaart er in.

President Donald Trump wist vooraf al zeker dat het goed moest komen met de groeicijfers, hij twitterde ruim voor de publicatie ervan dat de Amerikaanse economie ’de beste ooit’ is.

Vanavond zal de Amerikaanse centrale bank het rentebesluit bekend maken. Er wordt rekening meegehouden dat de Fed opnieuw een kwartje van de rente gaat afhalen.