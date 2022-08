Premium Het beste van De Telegraaf

Column: sombere boodschap uit VK trekt zware wissel op Britse pond

We merken allemaal dat de euro in lastig vaarwater zit, maar het Britse pond doet het weinig beter. De zwakke groeivooruitzichten en de politieke onzekerheid in het Verenigd Koninkrijk trekken een zware wissel op sterling.