’Woningtekort wordt komende jaren alleen erger’

Volgens de kenners is de druk op de huizenmarkt met een tekort van bijna 279.000 woningen nu al ongekend hoog. Dat komt namelijk neer op 3,5 procent van de woningvoorraad. Maar het probleem zal komende tijd alleen maar erger worden, schatten ze in. In 2024 missen we in Nederland volgens hen 316.000 woningen. En dit terwijl de overheid en partijen in de markt juist sterk inzetten op het terugdringen van het tekort.

Vooral voor starters en ouderen, die geen seniorenwoning kunnen vinden, zijn de problemen nijpend, aldus Capital Value. Er zijn momenteel zo’n 244.000 jonge huishoudens die bijvoorbeeld te klein of op de verkeerde plaats zouden wonen. Dat is bijna een kwart van het totaal in de leeftijdsgroep tot 30 jaar.

Het is bekend dat veel mensen nu al amper een geschikt huis kunnen vinden, omdat er zo weinig woningen te koop worden aangeboden. Mede daardoor zijn de huizenprijzen tot recordhoogtes gestegen. De grootste tekorten zijn volgens de onderzoekers te vinden in de grote steden. Dit gaat onder meer om de regio rond Amsterdam. Ook in Delft, het Westland en Flevoland zijn de tekorten relatief hoog.

Capital Value levert transactie-, taxatie- en adviesdiensten aan onder meer beleggers, corporaties en banken. De organisatie die het onderzoek heeft verricht samen met ABF Research denkt dat het wel mogelijk moet zijn om meer woningen te bouwen. Woningcorporaties zouden op jaarbasis bijvoorbeeld 25.000 sociale woningen kunnen bouwen wanneer de verhuurderheffing volledig wordt afgeschaft, zo wordt geopperd. „Alle partijen zijn het erover eens dat er meer gebouwd moet worden, maar de ambities worden nog steeds niet gehaald. Met nog betere samenwerking kunnen we deze impasse doorbreken”, aldus directeur Marijn Snijders.