Ook winkelketen P&C zet stap naar online

De webshop werd afgelopen december aangekodigd en opende vandaag officieel. Het aanbod omvat 30.000 producten van 300 merken, waaronder eigen merken zoals Jake, McNeal, Review en Christian Berg. P&C heeft naar eigen zeggen eerst ervaring willen opdoen met zijn webshops in Duitsland, Oostenrijk en Polen

Peek & Cloppenburg is 1869 in Rotterdam opgericht door de van oorsprong Duitse zakenlieden Johann Peek en Heinrich Cloppenburg. Zij hadden twintig jaar later al acht fililalen in Nederland. Ooit waren het er zelfs zestig. Nu zijn dat er nog maar drie, in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. In heel Europa zijn er ongeveer 110, met het zwaartepunt in Duitsland. Daar ging opende de eerste P&C in 1901 zijn deuren.