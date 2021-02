Adyen in trek op groene AEX

Rond 14.10 uur staat de AEX-index 0,3% hoger op 687,5 punten. De AMX stijgt 0,4% naar 1017,6 punten. De koersenborden in Londen (+0,1%), Parijs (-0,1%) en Frankfurt (-0,1%) blijven dichtbij de slotstanden van maandag.

Volgens vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) blijft de stemming onder beleggers positief. „Negatief nieuws ontbreekt momenteel. Versoepeling van de coronamaatregelen begint juist in zicht te komen.”

Van Schie ziet ook sterke economische verbeteringen die bijdragen aan de feestelijke stemming op de beurzen. „Bijna 90% van alle bedrijven die winstcijfers rapporteerden over het vierde kwartaal overtreffen de verwachtingen van analisten. De meeste ceo’s durven ook met vooruitzichten te komen, een duidelijk teken van vertrouwen in de toekomst. Een verhoging van de winstverwachtingen ondersteunt de stijgingen van aandelen de afgelopen maanden en laat in onze ogen zien dat er nog steeds een sterke koppeling is tussen de economie en de beurs. Ook de leidende indicatoren voor de wereldeconomie verbeteren, terwijl het plaatje op de arbeidsmarkten ook meer positief wordt.”

De vermogensbeheerder verwacht dat de beurzen nog twee tot drie maanden kunnen blijven stijgen. „Daarna kan het wel iets gevaarlijker worden voor aandelen”, waarschuwt Van Schie. Vanwege de oplopende inflatie is hij al negatief geworden over obligaties.

De Amerikaanse beurzen zijn vanmiddag ruim 0,3% hoger van start gegaan. Maandag bleef Wall Street dicht vanwege President’s Day.

In Azië was het vanochtend weer feest op de Japanse beurs. De Nikkei-index won 1,3%, na maandag voor het eerst in enkele decennia al boven 30.000 punten te zijn gesloten.

Vanochtend werd bekend dat de Nederlandse economie in het vierde kwartaal met 0,1% is gekrompen. Door de lockdown dreigt ook voor dit kwartaal een krimp, waardoor een recessie een feit zou zijn.

In het Verenigd Koninkrijk overleggen premier Boris Johnson en zijn ministers deze week over versoepelingsplannen. Andere landen zijn nog niet zo ver.

In de AEX gaat DSM met een plus van 2,8% aan kop. De toeleverancier aan de voedings- en gezondheidszorg publiceerde meevallende kwartaalcijfers en toont zich positief voor dit jaar.

Adyen klimt 2%. De betalingsverwerker werd maandag door winstnemingen getroffen.

ING pakt er 0,7% bij, na een koersdoelverhoging door de Amerikaanse bank Jefferies bij een onveranderd koopadvies. De bank was in de afgelopen dagen al stevig geklommen dankzij meevallende kwartaalcijfers.

Beleggers zetten ASML 0,6% hoger. De chipmachinefabrikant is inmiddels het meest waardevolle techbedrijf van Europa.

Unibail is de grootste verliezer onder de hoofdfondsen. Het winkelvastgoedfonds levert 2,6% in.

Techinvesteerder Prosus zakt 0,8%. Zijn deelneming Deliveroo zou naar verluidt volgende maand al de gang naar de beurs in Londen willen maken. Concurrent Just Eat Takeaway levert 0,5% in.

Na een aanvankelijk verlies van ruim 2,5% kijkt Galapagos nog tegen een min van 0,2% aan. Het biotechnologiebedrijf was in de afgelopen handelsdagen al stevig gezakt in reactie op het stopzetten van de ontwikkeling van een medicijn tegen een ernstige longziekte.

In de AMX staat technologiebedrijf TKH met een winst van 3,1% aan kop. Maritiem dienstverlener SBM Offshore volgt met een plus van 2,5%.

Air France KLM gaat 0,5% omlaag. De Duitse zakenbank Bernstein hanteert een koersdoel van €1 voor het luchtvaartconcern.

Smallcapfonds Heijmans wint 3,7%. Maandag schoot het bouwbedrijf al omhoog na een positief rapport van ING.

