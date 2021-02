DSM bovenin verder stijgende AEX

De AEX staat om vijf voor tien 0,4% hoger op 687,9 punten. De AMX stijgt 0,7% naar 1020,3.

De meeste overige Europese beursgraadmeters schommelen rond de slotstanden van maandag. Alleen de Britse FTSE 100 is met een winst van 0,4% opgewassen tegen de AEX. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 staan 0,1% hoger.

De indexfutures wijzen op een 0,4% tot 0,7% hogere opening van de Amerikaanse beursgraadmeters om half vier vanmiddag. Maandag bleef Wall Street dicht vanwege President’s Day.

In Azië was het vanochtend weer feest op de Japanse beurs. De Nikkei-index won 1,3%, na maandag voor het eerst in enkele decennia al boven 30.000 punten te zijn gesloten.

In het Verenigd Koninkrijk overleggen de Britse premier Boris Johnson en zijn ministers deze week over versoepelingsplannen. Andere landen zijn nog niet zo ver.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gaat DSM met een plus van 2% aan kop. De toeleverancier aan de voedings- en gezondheidszorg publiceerde meevallende kwartaalcijfers en toont zich positief voor dit jaar.

ING pakt er 1,2% bij, na een koersdoelverhoging door de Amerikaanse bank Jefferies bij een onveranderd koopadvies. De bank was in de afgelopen dagen al stevig geklommen dankzij meevallende kwartaalcijfers.

Adyen klimt 1%. De betalingsverwerker werd maandag door winstnemingen getroffen.

Shell wint na de knaller op maandag nog eens 0,8%, geholpen door de licht verdere stijging van de olieprijzen.

ASML pakt er 0,7% bij. De chipmachinefabrikant is inmiddels het meest waardevolle techbedrijf van Europa.

Galapagos daalt nog eens 1,7%. Het biotechnologiebedrijf was in de afgelopen dagen al stevig gezakt in reactie op het stopzetten van de ontwikkeling van een medicijn tegen een ernstige longziekte.

Techinvesteerder Prosus zakt 1,3%. Zijn deelneming Deliveroo zou naar verluidt volgende maand al de gang naar de beurs in Londen willen maken. Concurrent Just Eat Takeaway levert 0,8% in.

Bij de middelgrote fondsen staat met technologiebedrijf TKH een winst van 3,2% aan kop. Air France KLM daalt 0,7%, na een negatief rapport van Bernstein. De Duitse zakenbank hanteert een koersdoel van €1.

