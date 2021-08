Groei buitenlandse supers in ons land: traditionele gerechten populair op tafel

Financieel

AEX geeft winst na late dip uit handen; hoofdrol Aegon

De AEX hield donderdag de voeten net niet droog na rond de lunch nog een piek te hebben neergezet. Bij de hoofdfondsen blinkt Aegon uit na de resultaten. NN Group doet ook goede zaken in reactie op de cijfers. In de Midkap zien beleggers brood in PostNL.