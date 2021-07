Curaçaose minister van Financiën ruziet met centrale bank om cent

De directeur van de bank, de Nederlandse econoom Richard Doornbosch, heeft volgens de minister zonder overleg met hem besloten de cent uit het betalingsverkeer te gaan halen. De minister is het daar niet mee eens.

Hij vreest dat daardoor een stijging van de prijzen dreigt. Alle prijzen worden volgens het plan afgerond op 5 of 10 cent. Hij noemt dat onwenselijk nu de financiële situatie van veel mensen door de gevolgen van de coronacrisis erg slecht is.

Woensdag ontving hij een brief van de Centrale Bank met daarin het voornemen, een dag later verscheen de brief al in de media.

’Onwettig’

De minister noemt het besluit in een vrijdag verstuurd persbericht ’onwettig’. Een cent is een wettig betaalmiddel. De bank kan dat niet zomaar veranderen, zonder aanpassingen te verrichten in de wet, aldus de minister. De Centrale Bank benadrukt dat het besluit is genomen na overleg met verscheidene betrokkenen in de samenleving.

De Antilliaanse gulden is het wettig betaalmiddel op Curaçao en Sint-Maarten. Aruba heeft een eigen Centrale Bank en hanteert de Arubaanse florijn. De andere Antilliaanse eilanden hebben de dollar als betaalmiddel.