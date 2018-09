Philips aan boord bij start-up CXA

De nieuwe financieringsronde waardeert de start-up nu op 100 miljoen dollar. Philips wilde desgevraagd niet zeggen hoeveel geld het in CSX steekt, anders dan dat de investering onderdeel uitmaakt van het beleid om veelbelovende start-ups op weg te helpen.

CXA probeert een onlinemarktplaats voor gezondheidszorg op te bouwen, van verzekeringen tot data-management. Het bedrijf dat gevestigd is in Singapore heeft een jaaromzet van 10 miljoen dollar en is momenteel actief in Singapore en Hongkong. Het bedrijf heeft ook de steun van mede-oprichter van Facebook Eduardo Saverin, die zitting neemt in het bestuur.

Met het opgehaalde geld wil CXA onder meer zijn aanwezigheid in Azië verder uitrollen.