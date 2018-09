Analist en/of trader? 

Vooruit en achteruit

Als analist, vooral als je grafieken gebruikt, kijk je eerst achterom om vervolgens een uitspraak te doen over de toekomst. Dit is een logische stap voor een analist als je veronderstelt dat marktgedrag zich herhaalt en dat herkenbare patronen zich blijven presenteren.

Het verleden speelt dus een belangrijke rol bij analisten. Niet bij traders, die hebben toch niets aan het verleden? Tenzij zij zich willen kwellen met briljante theoretische trading opportuniteiten links op de grafiek. Er is één situatie waarbij een trader wel terugkijkt en dat is achterhalen waarom een transactie niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Leren van je missers heet dat.

Goed, analyseren is dus achteruit en vooruit kijken met als praktisch motto “What do you think what you will see?”. Voor een trader geldt maar één motto en die luidt “Trade what you see, not what you think”. Ziet u het verschil?

Gereedschappen en resultaat

Een analist heeft een andere gereedschapskist dan de trader. Zet de gereedschappen eens naast elkaar. Technische analyse indicatoren (ik laat de fundamentele tools even buiten beschouwing), chart reading tools, metingen van trend en sentiment, scenario omschrijvingen etc. naast objectieve handelsregels (entries en exits), money management tools en vooral de Risico Reward Ratio als winst- en verliesmeting in de gereedschapskist van de trader.Wanneer boek je als analist succes? Als je voorspelling of koersverwachting uitkomt? Natuurlijk is dat belangrijk, maar hoe vaak krijg je gelijk van de markt? Scoor je een zogenaamde hitratio van 60% of meer dan doe je het prima. De ‘feel good factor’ is goed, beleggers komen terug want je hebt het vaak genoeg bij het rechte eind. Een hoge hitratio is voor een trader niet interessant. Voor hem/haar gelden andere maatstaven zoals Profit Factor (heb ik een winstgevend handelssysteem?) en winstmaximalisatie. Hoe vaak er juist wordt gescoord is niet van belang, een serie minnen op rij is niet erg, als aan het einde van de streep maar een goeie plus staat. Wat doet u met een analist die een serie minnen scoort? Ziet u het verschil?

Geld of geen geld

Wellicht de belangrijkste katalysator voor succesvol analyseren versus traden is gelegen in het feit of er werkelijk echt geld mee is gemoeid. Een analist kan een prachtig verhaal ophangen met als einduitkomst een schitterend koopadvies, al met al een overtuigende propositie waar hij trots op kan zijn. Natuurlijk hoopt hij dat de visie uitkomt, want dat verbetert zijn ‘feel good factor’, weet u nog? Maar nu de trader, die daadwerkelijk met het voorstel aan de slag gaat. Hij zet er echt geld op, waardoor het prachtige verhaal van de analist toch een andere lading krijgt. Om de analist te laten ervaren hoe zijn propositie in het veld uitpakt, moet hij zelf meedoen. Een veel gehoorde kreet is wat dat betreft “Put your money where your mouth is”. Ik begrijp deze stelling en sta er ook achter. Maar lees toch even verder.

Monitoring

Stel er wordt door de analist een koopaanbeveling gegeven die vanaf dat moment wordt gemonitord. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat een eenmaal afgegeven propositie in het veld verdwijnt. Bij mijn analyses start ik altijd met een zogenaamde Enter Long conditie (EL) maar ik geef ook aan wanneer de Exit Long conditie valide is (idem Enter en Exit Short). Kortom, instappen en uitstappen zijn de twee basis scenario’s bij het analyseren. Als dit gebeurt aan de hand van duidelijk gedefinieerde spelregels, dan kan een analist een vrij groot universum aan. Enige standaardisatie (en ervaring) levert dan als snel vele analyses op.

Maar een trader zal nooit alle analyses naar een transactie vertalen. Hij zal keuzen maken en de beste ‘pareltjes’ er uit pikken. Maar zolang de analyse en het bijbehorende scenario valide zijn, kan hij wel meerdere keren in- en uitstappen. Strak money management, stoplosses etc. spelen hierbij een belangrijke rol. Ook kan de trader binnen de bestaande visie posities gaan opbouwen (‘pyramiding’) of afbouwen (‘scalping’). Je kan het als trader er maar druk mee hebben, terwijl de analist gewoon bij zijn visie blijft. Ziet u het verschil in acties en activiteit?

Analist en trader

Voorgaande overwegingen brengen mij tot de vraag of je zowel analist als trader kunt of wilt zijn. Gezien de vele Tweets die ik dagelijks beantwoord is menig belegger bezig met het handelen en laat het analyseren aan mij over.

Er zijn ook voldoende beleggers die zowel het analyseren als het beleggen overlaten aan derden, dit noemen wij vermogensbeheer. Zeer interessant, maar geen speelveld waar ik mij op begeef. Om zowel analist als trader te willen zijn, zul je het brein van beide groepen moeten bezitten en is dat praktisch haalbaar? Alle mentale en fysieke vaardigheden van zowel analist als trader onder een hersenpan? Onderzoek heeft aangetoond dat het vrijwel onmogelijk is. Bekwaam je dan ook maar in één van de specialismen, want dat zijn het zeker. Mocht u toch besluiten om beide disciplines te gaan beheersen, dan stel ik u de volgende vraag ter overweging: “Hoeveel succesvolle voetbaltrainers kent u die ook succesvol als speler waren?”

Disclaimer:

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas SA (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.