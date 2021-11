CVC sluit Nederlands kantoor, personeel naar België

Financieel

’Snelle vergroening Tata Steel IJmuiden noodzaak, maar werknemers ontzien’

De staalfabriek van Tata Steel in IJmuiden moet snel vergroenen, maar niet zonder dat er afspraken zijn gemaakt over de eventuele consequenties die deze verduurzamingsslag heeft voor het personeel. Dat vindt vakbond FNV, die daarover naar eigen zeggen al met Tata Steel in gesprek is.