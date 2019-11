'Afwachtend begin voor AEX'

Het Chinese ministerie van Handel liet weten dat de Chinese vicepremier Liu He dinsdag een telefoongesprek heeft gevoerd met de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer en minister van Financiën Steven Mnuchin. Volgens Peking hebben de twee partijen een "consensus bereikt" over belangrijke pijnpunten in het handelsconflict. Tevens werd afgesproken verder overleg te voeren over de "resterende punten", wat moet leiden tot een gedeeltelijk handelsakkoord.

Op het Damrak heeft ForFarmers een nieuwe financieel topman gevonden. Het veevoerbedrijf draagt Roeland Tjebbes voor als opvolger van Arnout Traas. Die maakte in juni bekend zich niet beschikbaar te stellen voor verlenging van zijn termijn die eindigt in april 2020. Tjebbes is sinds oktober 2015 financieel eindverantwoordelijke van het internationale zuivelbedrijf Hoogwegt Group.

VolkerWessels

Grootaandeelhouder Reggeborgh heeft weer aandelen in bouwbedrijf VolkerWessels bijgekocht. Het investeringsfonds van de familie Wessels heeft nu 71,16 procent van het bouwbedrijf in handen. Reggeborgh wil VolkerWessels van de beurs halen en heeft een overnamebod gedaan van 22,20 euro per aandeel, inclusief interim-dividend.

De Aziatische beurzen gingen dinsdag overwegend vooruit. De Nikkei in Tokio eindigde 0,4 procent hoger onder aanvoering van de Japanse chip- en technologiebedrijven. De Chinese webwinkelreus Alibaba beleefde een succesvol beursdebuut in Hongkong.

Koersen

De Europese beurzen sloten maandag met winst. De AEX-index klom 0,7 procent tot 596,66 punten en de MidKap won 0,2 procent tot 881,68 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 1 procent. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 28.066,47 punten. De brede S&P 500 won 0,8 procent en schermenbeurs Nasdaq dikte 1,3 procent aan.

De euro noteerde op 1,1014 dollar tegen 1,1009 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 57,88 dollar. Brentolie daalde 0,1 procent in prijs tot 63,56 dollar per vat.