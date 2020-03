DEGIRO merkt sterke aanwas beleggers

In januari en februari kreeg DEGIRO ruim 51.000 nieuwe klanten. Dat is 144 procent meer dan in de eerste twee maanden van vorig jaar.

Door dat hoge aantal nieuwe klanten en de toegenomen marktvolatiliteit van de laatste weken steeg het aantal transacties ook. In januari waren dat er 2,4 miljoen, ruim de helft meer dan in de eerste maand van 2019. In februari ging het om 2,9 miljoen transacties, wat bijna twee keer zo veel was als een jaar eerder.