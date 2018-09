Kiadis meldt vorderingen

Kiadis heeft toestemming gekregen van toezichthouders in Canada om te starten met een internationaal Fase III-onderzoek, waar circa 195 patiënten aan meedoen. Het bedrijf wacht nog op soortgelijke toestemming in de Verenigde Staten en Europa, zodat ook in die regio's met zo'n onderzoek kan worden gestart.

Het bedrijf meldde verder dat bij patiënten die tot op heden een enkele dosis ATIR101 kregen toegediend geen graft-versus-host ziekte is ontstaan, waarbij donorcellen zich tegen de ontvanger keren. Kiadis besloot eind vorig jaar om bij testen geen dubbele dosis van het middel meer toe te dienen, omdat verschillende patiënten na een tweede toediening last hadden gekregen van graft-versus-host ziekte.