Miljarden nodig voor bouw nieuwe huizen

AMSTERDAM - Het Rijk moet grond gaan aankopen om grote nieuwbouwlocaties in ons land versneld te ontwikkelen en de woningbouw aan de gang te houden. Hiervoor pleiten alle bij de huizenmarkt betrokken belangengroeperingen. Dit moet voorkomen dat overheden net als in de kredietcrisis gaan bezuinigen en kopers door de economische onzekerheid en werkloosheid afhaken. „Het Rijk moet plannen maken, zodat investeerders weten waar hun geld voor de langere termijn rust krijgt. Het is nu te veel hap-snap.”