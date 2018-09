Techreuzen troeven start-ups ruim af

Pictet Asset Management verdient, met zijn technologieportefeuille vol met zulke fondsen, nu drie keer zoveel als de belegger die in wereldwijde aandelen zit.

De meevallende cijfers van Apple, dat profiteerde van een immense vraag naar iPhones, en de 51% hogere jaaromzet van Facebook tonen dat techaandelen ondergewaardeerd zijn, zegt Nolan Hoffmeyer van het Pictet-Digital-fonds. „Daarbij komt dat nog niet de helft van de mensen online is. Voor interactieve diensten van bedrijven gericht op consumenten, of voor consumenten onderling met apps, is er aantoonbaar nog veel markt”, stelt hij over toekomstige verdiensten. „Van alle bedrijven werkt bovendien pas 29% met een webplatform. Ook daar is veel groei waarschijnlijk.”

De heilige graal is hoe bijvoorbeeld supermarkten te weten komen wat klanten zullen gaan bestellen. Bedrijven met voorspellende software noemt Hoffmeyer daarom de meest relevante beleggingen. Softwaremaker Criteo, een van zijn deelnames, weet dankzij online zoekgedrag van klanten zeer nauwkeurig wat zij vervolgens het meest waarschijnlijk kopen.

Beleggers doen er volgens hem ook goed aan bedrijven in de gaten te houden die een stap verder gaan en kunstmatige intelligentie gebruiken voor verkopen. Apple, Amazon en Google investeren veel in zulke zelflerende robotsoftware. „Die leert iedere seconde bij en wordt gevoed met gegevens van online gebruik. Bedrijven komen daarmee steeds dichter bij de wensen van klanten die online zoeken. Het zoekgedrag van consumenten toont farmaceuten bijvoorbeeld voor wie medicijnen het meest geschikt kunnen zijn.”

Uit fintechbedrijven, zoals bankenapps, heeft Pictect weinig talent opgenomen. Wel veel bedrijven die voor de verkoop van consumptiegoederen tech inzetten, zoals het Chinese Tencent. „We trekken de grens bij ondernemingen die minimaal 20% omzet halen uit internetactiviteiten”, zegt hij. „Er is veel aanbod. Ze moeten bewijzen online te kunnen verdienen.”