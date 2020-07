Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Sociale Zaken heeft gepubliceerd. In totaal vroegen bijna 150.000 bedrijven looncompensatie via de zogenoemde NOW-regeling aan. Daarvan werden ongeveer 9000 afgekeurd, maar met de goedgekeurde aanvragen betaalde de staat alsnog een deel van de salarissen van ruim 2,6 miljoen werkenden door.

Daarnaast kregen ook nog eens 374.000 zelfstandigen de speciaal voor hen in het leven geroepen bijstand (Tozo). Daarmee komt het aantal werkenden dat vanuit de schatkist ondersteund werd boven 3 miljoen uit.

Uit cijfers die het ministerie publiceert, blijkt dat de pijn vooral zit bij de horeca, cultuur, detailhandel en zorg en welzijn. Bedrijven uit die sectoren hebben bij het aanvragen van de loonsteun een omzetverlies van 70 tot 80 procent opgegeven.

Het gaat om aanvragen voor de periode maart, april en mei, de piek van de coronacrisis. De bedrijven vroegen voor 9,9 miljard euro aan loonsteun aan. Dat is in lijn met de 10 miljard euro die het kabinet ervoor had gereserveerd. Inmiddels is al bijna 8 miljard euro aan voorschotten uitgekeerd.

Zelfstandigenbijstand

Aan de zelfstandigenbijstand verwacht het kabinet ongeveer 2,5 miljard euro kwijt te zijn, ruim 1 miljard euro minder dan verwacht. Dat kwam vooral omdat het krediet dat zelfstandigen naast de bijstand ook aan konden vragen, minder populair was dan gedacht.

Inmiddels is er al een tweede noodpakket opgetuigd voor de maanden juni tot en met augustus, met daarin ook weer de NOW-regeling en de bijstand voor zelfstandigen. Het is nog onduidelijk hoeveel bedrijven van de loonsteun gebruik hebben gemaakt, wel is bekend dat in de tweede ronde inmiddels 74.000 zelfstandigen bijstand hebben aangevraagd.