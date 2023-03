Premium Het beste van De Telegraaf

Melk motor achter inflatie: waarom wordt zuivel tot 30% duurder?

Vooral kaas is flink in prijs gestegen in vergelijking met februari vorig jaar. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het CBS presenteerde dinsdag gedetailleerde inflatiecijfers over februari van dit jaar. Consumentengoederen en diensten waren gemiddeld 8% duurder dan in februari 2022. Opvallend is dat in de top vijftien producten die het meest in prijs zijn gestegen, maar liefst zeven zuivelproducten staan.