Is Elon Musk een vloek of een zegen voor Twitter?

Door Chris Broesder Kopieer naar clipboard

HAARLEM - Het is een van de vragen van deze tijd. Naast ’wanneer gaat die gasprijs eens naar beneden’ en ’wie gaat het WK winnen’, houdt de vraag of Elon Musk goed of slecht is voor Twitter de gemoederen bezig. De miljardair nam het sociale media-platform een maand geleden over en gebruikte vervolgens geen stofkam, maar eerder een sloopkogel om Twitter in zijn ogen beter te maken.