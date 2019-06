Handelshoop stuwt Japanse beurs

De hoofdindex van de beurs in Tokio, de Nikkei 225, sloot 1,7 procent hoger op 21.333,87 punten en bereikte het hoogste niveau in vier weken. Japanse bedrijven die veel omzet halen uit China en gevoelig zijn voor de handelsperikelen, zaten in de lift. Robotmaker Fanuc en chiptester Advantest stegen 2,5 en 5,4 procent. Technologiebedrijf TDK dikte 4,6 procent aan.

Het Japanse effectenhuis Nomura klom 10,5 procent na aankondiging van een aandeleninkoopprogramma. De geplaagde schermenmaker Japan Display maakte een koerssprong van 10,9 procent. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal overweegt Apple zijn Japanse toeleverancier te hulp te schieten.

De Chinese beurzen gingen eveneens flink vooruit. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1,4 procent hoger en in Hongkong steeg de Hang Seng-index 2,3 procent. De Chinese leider Xi Jinping benadrukte dat een dialoog tussen China en de VS de enige weg is naar een oplossing van het handelsconflict. De Kospi in Seoul won 1,1 procent onder aanvoering van de Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix (plus 5,4 procent). De All Ordinaries in Sydney kreeg er 1,1 procent bij.