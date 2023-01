Uitzicht bepaalt menu

„Peter Klosse adviseerde me om geen koffie en thee hier te schenken, om volledig consequent te zijn”, lachte André Köppen in het restaurant op de eerste van zeven verdiepingen. „Geen koffie, dat kan niet. Maar thee komt binnenkort al uit België!

André en Anne-Marie Köppen met Nico Eurelings op het dakterras van De Reusch. Ⓒ Foto’s Pim Ras

Meel van de nieuwe graansoort tritordeum, van boer Wijnand Vogels uit Schinnen, is er in ieder geval altijd genoeg: „Met minder gluten en veel gezondheidseffecten”, verklaart André. „Wij zijn van het consumanderen!”, zei hij: „Op een andere manier consumeren.”

Samen met zijn echtgenote Anne-Marie Köppen-Peerboom opende hij in de zomer van 2021 hun Zuid-Limburgse zaak op 178 meter boven NAP. „We zijn tevreden”, zei ze boven een stuk hertenvlees. Hier is geen menukaart: „We hebben alleen een verrassingsmenu, omdat chef-kok Bernd Schneiders kookt wat hij die dag uit de regio krijgen kan.”

Nico Eurelings, ondernemer in groene energie-systemen, kocht in 2015 de reus van Schimmert, zoals de toren in de omgeving bekend staat, van de Limburgse drinkwaterleverancier WML. Hij is nu huurbaas van de originele onderneming van het paar dat er ook een frisdrank-brouwerij heeft, een kwekerij voor oesterzwammen, een filmstudio waar een video over de omgeving wordt getoond en een rooftopbar.

Chef-kok Bernd Schneiders (l.) en souschef Jan-Willem Bevers. Ⓒ foto De Telegraaf

Hun dochter Lydia Köppen en haar vried Tygo Vranken zitten ook niet stil: „Wij heropenen de volgende maand de Stadbroeker Molen in Sittard!”, keek zij vooruit naar hun bedrijf in de oude watermolen van Danny Keppels. Hij is eigenaar van de Event Management Group, die ook de voormalige Augustijnenkerk in Maastricht exploiteert, net als de kasteelhoeve de Grote Hegge in Thorn.

Overigens kan een tafel in De Reusch maar tot zes uur ’s avonds worden gereserveerd: daarna is het buiten immers donker...