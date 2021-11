Premium Het beste van De Telegraaf

Aandeel in beeld Straffe tegenwind laat Vestas op grondvesten schudden

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

Beleggers in Vestas kwamen van een koude kermis thuis. Ⓒ FOTO ANP/HH

Amsterdam - Terwijl regeringleiders bij de klimaattop in Glasgow alle zeilen moeten bijzetten in de strijd tegen de de opwarming van de aarde kwamen beleggers in windenergie van een koude kermis thuis. Het Deense Vestas, de grote producent van windturbines, bracht een alarmerende boodschap naar buiten over het gure klimaat in de sector.