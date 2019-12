Wie redt onze welvaart, de FNV of het CPB? We worden immers steeds ouder, de vergrijzing neemt fors toe en derhalve de zorgkosten. De vraag is dan hoe betalen we dat en behouden we onze welvaart op langere termijn. We kunnen dan kiezen om de FNV-lijn te volgen of op basis van het CPB-rapport ’Zorgen om morgen’ te acteren, dat vorige week werd gepubliceerd.