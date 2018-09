Hypotheekmarkt volop in beweging

,,Het gaat echt beter. Ook banken hebben inmiddels hun houding veranderd. Op hun websites kunnen consumenten tegenwoordig lezen wat de mogelijkheden zijn. Ze zijn daar veel actiever in geworden", aldus Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis.

Meer concurrentie

Niet verwonderlijk aangezien de concurrentie de laatste tijd flink aan het groeien is: steeds meer geldverstrekkers komen op de markt. Veel van deze nieuwe geldverstrekkers zijn pensioenfondsen en investeringsmaatschappijen die via zogeheten schaduwbanken of regiepartijen, zoals Munt Hypotheken, Hypotrust en IQWoon, de weg naar consument op de hypotheekmarkt weten te vinden.

Vooral starters kiezen voor deze nieuwe geldverstrekkers: omdat zij geen huis hoeven te verkopen zijn de vaak relatief eenvoudige producten voor hen afdoende. ,,Daarbij komt dat de nieuwkomers, om marktaandeel te veroveren, vaak met een scherpe rente komen. De rest moet zijn rentes dan wel verlagen. En ze hebben vaak aantrekkelijke voorwaarden", legt Mark de Rijke, directeur van De Hypotheekshop uit. ,,Zo wordt de rente automatisch naar beneden aangepast wanneer er is afgelost en de klant in een lagere risicoklasse terecht is gekomen."

Advies vragen

Voor mensen die hun hypotheek willen oversluiten of gaan doorstromen naar een ander huis, zijn de producten vaak te eenvoudig. De Consumentenbond waarschuwt daar ook voor: in sommige gevallen is het beter om als consument meer begeleiding en advies te vragen bij een financieel adviseur. Voor de complexere gevallen zijn de grootbanken dan ook vaker geschikt: deze kunnen meer maatwerk leveren en hebben vaak nog oude hypotheekproducten, zoals de spaarhypotheek, in hun portefeuille.

Naast meer variatie in geldverstrekkers, zijn er talloze initiatieven die het bepaalde doelgroepen makkelijker moeten maken om geld te kunnen lenen voor een huis.

Flexwerkers

Een van die doelgroepen betreft flexwerkers. Voor hen was het tot voor kort niet makkelijk om een hypotheek te krijgen. In 2014 kwam de zogenoemde Perspectiefverklaring van uitzendbureau Randstad, Obvion Hypotheken en Vereniging Eigen Huis, op de markt. Uitzendkrachten die zijn gelieerd aan Randstad, Tempo Team en Yacht en een Perspectiefverklaring krijgen, kunnen aanspraak maken op eenhypotheek met de Nationale Hypotheek Garantie.

De Arbeidsmarktscan die Start People in samenwerking met Intelligence Group, De Hypotheekshop en Huis & Hypotheek, op de markt brengt, doet hetzelfde: flexkrachten die een hypotheek willen afsluiten, kunnen de Arbeidsmarktscan doen waarmee hun kansen op de arbeidsmarkt voor de komende vijf jaar worden bepaald.

Crowdfunding

Gekeken wordt naar opleiding, regio, leeftijd, werkervaring, huidige functie, maar ook de kans op werkloosheid en het perspectief voor de komende vijf jaar, waaronder iemands verdiencapaciteit. Bij een score van 70 punten of hoger komt de flexkracht in aanmerking voor een hypotheek. De Arbeidsmarktscan is wel voor een grotere groep consumenten bereikbaar: voor flexwerkers en iedereen die op tijdelijke basis werkzaam is, ongeacht het bedrijf. In de toekomst ligt uitbreiding naar zzp'ers in de lijn der verwachting.

Voor wie hiermee niet uit de voeten kan, is een huis kopen middels crowdfunding eventueel nog een optie. Obvion is hierin al enige tijd actief: daar kunnen ouders het huis van hun kind(eren) meefinancieren.

Veel van dit soort nieuwe partijen doet vooral zaken via internet om zo snel mogelijk alles rond te krijgen. Onlineverstrekker bijBouwe is daar een voorbeeld van: op de website van de hypotheekaanbieder kan binnen tien minuten worden bekeken hoeveel er kan worden geleend en tegen welke rente. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan in vijf dagen bij de notaris de koop rond worden gemaakt.

Handig!

Omdat snelheid bij het verkrijgen van een hypotheek zo belangrijk is, wordt nu een proef gedaan waarbij huizenkopers geen werkgeversverklaring meer nodig hebben, maar gebruik kunnen maken van een digitaal document met daarin het loon- en werkgeversverleden van de aanvrager.

Vereniging Eigen Huis die de pilot Handig! met diverse marktpartijen is gestart, noemt de digitalisering in de hypotheekketen een enorme stap voorruit. "Naast gemak krijgt de consument sneller zekerheid en neemt de consument de regie over het proces." Consumenten kunnen met Handig! terecht bij Florius en De Hypotheker, Rabobank en bijBouwe.

Dit artikel is verschenen in het kader van de week van de hypotheek die DFT en RTL Z samen houden van zaterdag 28 januari tot en met zaterdag 4 februari.