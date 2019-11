Veel vraagtekens bij BAM

In eerste instantie is daar het project OpenIJ in IJmuiden. De kosten van het zeesluisproject vallen veel duurder uit dan in eerste instantie geraamd. Ook in de halfjaarupdate was er sprake van een afschrijving. De extra euro's waren nodig voor het nemen van voorzorgsmaatregelen voor het afzinken van het tweede caisson.

Verder kampt BAM met tegenvallers op Duitse projecten. BAM kwam begin juli met een winstwaarschuwing. Er werd 90 miljoen euro apart gezet omdat het onzeker is of en wanneer BAM bij enkele projecten alle kosten vergoed krijgt. Ook hier zou het gaan om de bouw van een zeesluis. Eerder moest directievoorzitter Markus Koch van BAM Deutschland al zijn biezen pakken. Ook in het Midden-Oosten loopt een BAM-project niet naar wens.

Stikstof- en PFAS-kwestie

Verder zal de aandacht uitgaan naar de mogelijkheden van herfinancieringen. Verschillende converteerbare obligaties komen in 2021 te vervallen, waarbij BAM volgens ING langzamerhand werk zal moeten maken van onderhandelingen.

Verder speelt voor bouwers in het algemeen de stikstof- en PFAS-kwestie. BAM zei eerder dat lopende projecten vooralsnog weinig te lijden hebben onder strengere regels. Wel was in de eerste zes maanden van het jaar al sprake van een tragere groei op de Nederlandse huizenmarkt, al waren de marges gezond.