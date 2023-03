Facebook in de fout met verwerking Nederlandse persoonsgegevens

Onder de door Facebook verwerkte gegevens vielen bijvoorbeeld seksuele voorkeur of religie. Maar het ging daarbij niet alleen om informatie die de gebruikers zelf hadden verstrekt; sommige gegevens werden namelijk door het Amerikaanse socialmediaconcern verkregen door het volgen van het online surfgedrag. Dat gebeurde buiten de website of app van Facebook om.

Gegevens aan derden verstrekt

Facebook zou bovendien persoonsgegevens aan derden hebben gegeven, zonder de gebruikers daarover te informeren. Dat ging om zowel informatie van de gebruikers zelf, maar ook om de persoonsgegevens van hun Facebook-vrienden. Het sociale medium ging volgens de rechtbank tussen 1 april 2010 en 1 januari 2020 in de fout.

De zaak werd aangespannen door Data Privacy Stichting (DPS) en de Consumentenbond. DPS komt op voor Nederlandse slachtoffers van privacyinbreuken. De zaak draaide enkel om de vraag of Facebook onrechtmatig heeft gehandeld. De rechtbank verklaart dat er daarom nog geen schadevergoeding bij het socialmediabedrijf kon worden gevorderd.

Facebook claimde twee jaar geleden nog dat de zaak niet behandeld mocht worden in Nederland omdat het bedrijf, met een Europees hoofdkantoor in Ierland, onder het Ierse recht zou vallen. Ook vond Facebook dat DPS geen aangifte kon doen omdat het geen benadeelde partij was. De rechter verklaarde die bezwaren ongegrond, waarna de zaak inhoudelijk kon worden beoordeeld.

’Grote overwinning, echt baanbrekend’

„Facebook heeft jarenlang de privacy van gebruikers geschonden, waarbij zij consumenten onvoldoende hebben geïnformeerd, hebben misleid door informatie achter te houden en niet om toestemming hebben gevraagd. De uitspraak van de rechtbank is voor ons dan ook een grote overwinning, echt baanbrekend”, laat de Consumentenbond in een reactie weten. Directeur Sandra Molenaar spreekt verder van een signaal naar andere techbedrijven.

DPS-voorzitter Dick Bouma verwacht dat Facebook gedupeerde gebruikers uiteindelijk zal moeten compenseren als gevolg van deze uitspraak. „Het is nu aan Facebook om die te bieden. Daarover willen we samen met de Consumentenbond in gesprek met het bedrijf”, zegt hij.

Facebook-moeder in beroep

Meta, het moederbedrijf van Facebook, laat weten in hoger beroep te gaan tegen bepaalde punten in de rechtszaak. De techonderneming zegt daarnaast blij te zijn dat de rechtbank Facebook op andere punten gelijk heeft gegeven. Zo handelde het bedrijf volgens de rechtbank niet onrechtmatig door cookies te plaatsen op websites van anderen. Een woordvoerder wijst verder op nieuwe hulpmiddelen die gebruikers helpen bij privacy-instellingen, zoals Privacy Check-up en Privacy Basics.