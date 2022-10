Premium Het beste van De Telegraaf

Ruzie of niet: Unilever wil Ben & Jerry’s houden

Door Vian Schouten Kopieer naar clipboard

Tot onvrede van Ben & Jerry’s wordt het ijs verkocht in Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied. Ⓒ ANP/HH

LONDEN - Topman Alan Jope van Unilever is heel duidelijk over de toekomst van de opstandige ijsverkoper Ben & Jerry’s. „Het merk blijft onderdeel van ons portfolio, punt”, zegt hij in een gesprek over de kwartaalcijfers van zijn bedrijf. Ben & Jerry’s ruziet al tijden met het Britse moederbedrijf over de verkoop van zijn ijs in Israël en de Westelijke Jordaanoever, maar Unilever wil de Amerikaanse onderneming niet kwijt.