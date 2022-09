Premium Het beste van De Telegraaf

Column: Loonsverhoging? Ook erfrecht biedt mogelijkheden

Door Ernst Loendersloot

Werkgevers mogen hun werknemers met belastingvrijstelling laten erven. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Maastricht - Het leven wordt duurder. Daarom roepen velen, onder wie Mark Rutte, werkgevers op om hun werknemers in deze onzekere tijden te helpen door hun salarissen te verhogen. Eén van de reacties daarop is dat van iedere euro die extra betaald wordt, een fors deel helaas niet bij de werkende burgers terechtkomt, maar via de belastingen in de schatkist verdwijnt.