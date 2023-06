KLM Groep: ’Stiller vliegen zonder te schrappen’

Het ministerie wil dat de geluidshinder per november 2024 ’s nachts met 15% wordt gereduceerd. Over de gehele dag is dat 20%. Dat eerste doel denkt de KLM Groep in 2024 letterlijk te kunnen overstijgen, met een geluidsreductie van 18%. De doelstelling voor minder geluid over de gehele dag, verwacht de luchtvaartgroep echter niet voor de gestelde deadline te halen, maar pas in 2026.

Meer effect

Op termijn denkt de KLM Groep dat zijn plannen op termijn meer effect sorteren dan de plannen van het ministerie van I&W. Dat wil de groep onder meer bereiken met het vernieuwen van de vloot, door stillere, schonere en zuinigere vliegtuigen aan te schaffen. Ook worden ideeën aangedragen hoe er stiller gevlogen kan worden. Daarnaast wil de KLM Groep ’s nachts de meest stille vliegtuigen inzetten, om dan de geluidshinder voor omwonenden extra te reduceren.

Geluidsdoelstellingen

Onder de KLM Groep vallen naast KLM ook Transavia, Martinair en KLM Cityhopper. Bij het opstellen van de zienswijze trok de groep op met andere sectorpartijen: easyJet, TUI, Corendon en BARIN. Volgens de groep komt het maatregelenpakket dat daaruit is voortgekomen tegemoet aan de gestelde geluidsdoelstellingen van de overheid.