Premium Het beste van De Telegraaf

’Kabinet heeft moeite met richting bepalen’

Door Leon Brandsema en Martin Visser Kopieer naar clipboard

Tuur Elzinga, voorzitter van vakbond FNV, heeft ’een omgekeerd Akkoord van Wassenaar’ voor ogen. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Al enkele maanden overleggen werkgevers, vakbonden en kabinetsleden over de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Tot concrete resultaten heeft dit zogeheten bestuurlijk overleg nog niet geleid. De polder zou dolgraag een breed sociaal akkoord met het kabinet willen sluiten over arbeidsmarkt, loonontwikkeling en koopkracht, maar de betrokken ministers geven tot nu toe niet thuis.