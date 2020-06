Nederlandse topper gaat er met Spaanse beurs vandoor

De deal met de beurs in het Zuid-Europese land heeft een waarde van $2,6 miljard. De Zwitsers krijgen daarmee 93% van de Spaanse aandelen in handen.

Bij de Zwitserse beursuitbater staat de Nederlander Jos Dijsselhof aan het roer. Dijselhof is een 54-jarige Zwollenaar die IT heeft gestudeerd en ook in het verleden werkzaam was bij Euronext.

De beursorganisator van onder meer de aandelenhandel in Amsterdam en Parijs had vorig jaar ook nog interesse om de Spanjaarden over te nemen. De Zwitserse beurs heeft uiteindelijk aan het langste einde getrokken.

Met de samensmelting van beide beurspartijen uit Zwitserland en Spanje ontstaat de op twee na grootste beursuitbater in Europa in handelsvolumes.