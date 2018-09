KLM terug naar tekentafel om bezuinigingen

Ⓒ ANP

AMSTERDAM (AFN) - Het is allerminst zeker of de maatregel van KLM om op elke intercontinentale vlucht een steward of stewardess minder in te zetten, zal worden doorgevoerd. Dat is de uitkomst van overleg tussen vakbonden en het luchtvaartbedrijf. FNV zegt dat de maatregel is geschrapt. Een woordvoerder van KLM liet zich daar iets genuanceerder over uit.