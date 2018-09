Weekblik: Brexit, muur en Samsung

De dag voordat May het startschot geeft voor de tweejarige procedure om de EU te verlaten, staat een debat in het Schotse parlement gepland over een eventueel referendum over onafhankelijkheid. In het Britse lagerhuis zal minister Boris Johnson die dag vragen beantwoorden over de brexit.

Dit weekend is er een bijeenkomst van de Europese Unie om het 60-jarig bestaan van de organisatie te vieren. Tegelijk komen vertegenwoordigers van vijf grote olieproducerende landen in Koeweit bijeen om te overleggen hoe de productiebeperking stand houdt. Zondag zijn er verkiezingen in het Duitse Saarland, een regio met een miljoen inwoners. De uitslag wordt met belangstelling tegemoet gezien in Berlijn.

Dit weekend wordt ook het verbod van kracht voor grotere elektronische apparaten op veel vluchten vanuit het Midden-Oosten naar de VS en het VK.

Macro-econoom Philip Marey van Rabo was benieuwd hoe de Amerikaanse president Donald Trump zijn verdere plannen door congres en senaat gaat krijgen na het tumult rond zijn zorgwet. "Als dat al zoveel problemen oplevert, hoe moet het dan met de belastinghervormingen. Eigenlijk ligt dat nog gecompliceerder. Exporterende bedrijven gaan erop vooruit, importerende bedrijven niet. Dat gaat ook weer een strijd in de Republikeinse partij opleveren."

Komende week zijn er bijna elke dag wel toespraken van bestuursleden van de Federal Reserve, waaruit misschien informatie geput kan worden over het tempo van renteverhogingen in de VS.

Woensdag introduceert Samsung zijn nieuwe Galaxy s8-smartphone. De lancering is zeer belangrijk voor het concern na het debacle met de Note 7.

De belangrijkste beursindices in Nederland en de Verenigde Staten eindigden deze week met verlies. Dat was vooral te wijten aan een scherpe koersdaling maandag op Wall Street en dinsdag op het Damrak. "Een grote koersdaling tussen haakjes" noemde beleggingsadviseur Rein Schutte van Indexus het. De koersdaling (1,1% voor de Dow Jones, 0,8% voor de Amsterdamse AEX-index) volgd namelijk op maanden van enorme koerswinsten. Voor de Dow was het al 110 dagen geleden dat de graadmeter meer dan 1% verlies had geleden. Dat was de langste reeks sinds 1993.