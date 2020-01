’VS slikken verwijt valutamanipulatie China in’

Het Amerikaanse ministerie van Financiën zal China in een halfjaarlijks rapport niet meer van valutamanipulatie beschuldigen. Die publicatie zou al eerder moeten verschijnen maar was uitgesteld vanwege de doorlopende handelsgesprekken. Het ministerie wilde geen commentaar geven.

De VS zetten officieel voor het eerst in augustus vorig jaar China weg als een land dat aan zijn valuta sjoemelt. Dat was kort nadat Peking een stevige waardedaling van de yuan toestond. China reageerde toen op zijn beurt op de dreiging van nieuwe handelsheffingen door de Amerikanen.