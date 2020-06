Japanse autobouwers zien herstel in verkopen

De zeven grootse automakers van Japan verkochten vorige maand 1,47 miljoen auto’s wereldwijd. Dat is fors minder dan de 2,38 miljoen in mei 2019, maar de daling is kleiner dan de 50% die de Japanners in april moesten incasseren, blijkt een analyse van persbureau Reuters.

Vanwege de corona-uitbraak en lockdown is de vraag naar auto’s afgelopen maanden wereldwijd ingestort. In China zien de Japanse autobouwers hun verkopen inmiddels weer stijgen op jaarbasis, blijkt uit cijfers die Toyota, Nissan en Mazda maandag hebben gepubliceerd.

Sneller herstel

In China verkocht Toyota in mei zelfs 20,1% meer auto’s dan in mei 2019. Inclusief de merken Daihatsu en Hino wist Toyota afgelopen maand wereldwijd 609.460 auto’s te slijten, een daling van 34,1%. Vooral Daihatsu heeft moeite om zich uit de coronacrisis te worstelen. Het kleinere merk van Toyota zag de verkopen nog met 62,4% dalen tot 24.753. Het aantal verkochte Toyota’s daalde met 31,8% tot 576.508.

Hoewel Toyota een sneller herstelt verwacht, verwacht de autobouwer het slechtste resultaat in negen jaar te boeken. Toyota gaat ervan uit dat de winst met 80% daalt.

Nissan

Van de drie grote autobouwers heeft Nissan ook grote moeite zich uit de coronacrisis te knokken. De autobouwer zag zijn verkopen met 37,3% dalen ten opzichte van mei vorig jaar. De export vanuit Japan lag zelfs 83% lager dan een jaar eerder.

Waar over de hele line de verkopen langzaam herstellen, trappen de autobouwers bij de productie nog wat harder op de rem. De Japanse autofabrikanten produceerden afgelopen maand 918.974 auto’s, een daling van 62% op jaarbasis. In april lag de productie 55% lager ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.