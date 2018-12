De graadmeter waarmee de commissie het vertrouwen meet, ging van min 6,2 in februari naar min 5,0 deze maand. Daarmee zijn consumenten in doorsnee positiever dan het langjarig gemiddelde. Ook in de gehele Europese Unie was een verbetering van het vertrouwen te zien.

