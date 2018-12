Aftrekposten voor zzp'ers

1 Zelfstandigenaftrek

Besteed je meer dan 1125 uur aan je eigen ondernemening? En zijn dit meer uren dan die je in andere werkzaamheden steekt, bijvoorbeeld in loondienst? Dan kom je in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek van €7280.

2 Startersaftrek

De zelfstandigenaftrek kan ook nog worden verhoogd met een startersaftrek van €2123. Hiervoor moet je wel aan twee voorwaarden voldoen: je was in één of meer van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer. Bovendien heb je in die periode niet meer dan twee keer de zelfstandigenaftrek toegepast.

3 Kleineondernemersregeling

Zzp’ers die in een jaar, na aftrek van voorbelasting, minder dan €1883 aan btw moeten betalen, komen in aanmerking voor een belastingverlaging. Moet je in een jaar € 1345 of minder btw betalen? Dan hoef je helemaal geen btw meer te betalen.

4 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Hiervoor kom je in aanmerking als je geld hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, zoals een nieuwe computer. Het bedrag dat je van de winst mag aftrekken, is afhankelijk van het totaalbedrag dat je hebt geïnvesteerd.

5 Milieu/energie-investeringsaftrek

Je kunt in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek als je hebt geïnvesteerd in nieuwe bedrijfsmiddelen die het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Financiën hebben erkend als milieu-investeringen. Kies je voor de energie-investeringsaftrek? Dan kun je geen milieu-investeringsaftrek krijgen voor diezelfde bedrijfsmiddelen.

6 Meewerk-aftrek

Wie minimaal 1225 uren in zijn onderneming steekt en een fiscale partner heeft die minimaal 525 uren in de onderneming werkt zonder vergoeding of voor minder dan €5000, kan tussen de 1,25% en de 4% van de winst aftrekken. De fiscale partner hoeft geen belasting te betalen over het bedrag van de meewerkaftrek.