Dochters frauderend oud-lid Hoge Raad voor rechter

Het oud-lid van de Hoge Raad liet zijn brievenbusfirma’s runnen door het advieskantoor Mossack Fonseca in Panama. Ⓒ foto AFP

Den Haag - Twee stiefdochters van wijlen Jos van der Vorm, voormalig raadsheer bij de Belastingkamer van de Hoge Raad, moeten vandaag voor de rechter verschijnen. De Belastingdienst eist in kortgeding dat zij informatie verstrekken over hun geheime erfenis van €1,6 miljoen, die tot voor kort verborgen zat in buitenlandse brievenbusfirma’s.