Prijs tweedehands auto zit niet meer in de lift

Dat signaleert Autoscout24, een van de grootste digitale platforms voor de verkoop van occasions en nieuwe auto’s in Europa. Er was in de eerste zes maanden van het jaar ook meer aanbod in heel Europa.

Meer aanbod

De markt voor tweedehands auto’s in Nederland lijkt al een tijdje te stabiliseren. In vergelijking met mei waren de auto’s in juni een fractie goedkoper (-0,16%). In vergelijking met een jaar eerder waren ze nog wel 5,4% duurder. Gemiddeld kost een occasion nu €24.603. Dat is 0,3% meer dan in januari. Het aanbod is sinds die tijd met 8,7% toegenomen.

In Frankrijk (€30.791), Duitsland, (€28.485), Oostenrijk (€28.022) en België (€24.452) zijn gebruikte auto’s gemiddeld genomen wel duurder. In Italië zijn ze met gemiddeld €22.415 iets goedkoper.