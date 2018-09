Opnieuw overname in scootermarkt

De overname van Hodi, opgericht in 2009, met alle personeel is de tweede overname van Asian Gear in korte tijd.

Het bedrijf probeert marktleider te worden, Asian Gear heeft naar eigen zeggen inmiddels 22% omzet in de Nederlands scootermarkt (brom- en snorfietsen) van 64.000 stuks vorig jaar groot, met €16 miljoen omzet.

Groei vergroot

Asian Gear heeft zijn eigen scootermerk. Met de Amsterdamse participatiemaatschappij MKB Fonds is het bedrijf twee jaar geleden aan een strategie tot uitbeiding begonnen door de aankoop van bedrijven en meer groei binnen onderdelen.

In september 2016 fuseerde Asian Gear met het Nederlandse scootermerk BTC, waarbij beide merknamen bleven bestaan.